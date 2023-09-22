عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

وطفت على السطح العديد من الأزمات على هامش تعادل فريق الزمالك امام نظيره فريق بيراميدز فى الدوري المصري. 
صدى البلد يسلط الضوء على ابرز الأزمات التي تضرب نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة. 

منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

"خناقة" وطرد و"قبلة" أوسوريو| 8 مشاهد من تعادل الزمالك وبيراميدز في الدوري

أوسوريو يترك معسكر الزمالك ليلة مواجهة بيراميدز 

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة من العيار الثقيل حول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الزمالك في ليلة مباراة بيراميدز التى إنتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.  

قال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه في احدى القنوات الفضا: اوسوريو رفض ينام في معسكر فريق الزمالك وقال للاعبين: والدتي تعبانه وعاوز أقعد مع نفسي شوية وترك المعسكر ومشي ليلة المباراة.

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

اعتذار باتشيكو وأوسوريو ينهي خناقة جهازي الزمالك وبيراميدز .. شاهد

حسام حسن بديلا لمدرب الزمالك 

دخل حسام حسن نجم منتخب مصر قائمة ترشبحات تدريب فريق نادي الزمالك، بدلا من المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي اقترب من مغادرة القلعة البيضاء بسبب تراجع نتائج الفريق.

جاء ذلك عقب تلقي الزمالك هزيمة أمام نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي بثنائية نظفة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية والتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في الدوري الممتاز .

وقال الإعلامي سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية أن أحد المرشحين لرئاسة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع حسام حسن لتدريب الفريق بدلًا من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأكد زاهر إن أوسوريو سيستمر في عمله حتى تعيين مجلس جديد بعد انتخابات النادي، والمقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل.
 

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

"عصبية" فيتوريا واستفزاز محمد صلاح| 4 مشاهد مثيرة من ودية منتخب مصر وتونس

الزمالك يرفض عرض الفيفا

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر القادم تفاصيل رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء عرضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في قطاع الناشئين.

قال عمر هريدى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الذى رفض المدير التنفيذي لنادى الزمالك مقابلة الثلاثاء الماضي مستر الشار امفين الروسي الجنسية والذي يرغب فى الاستثمار فى قطاع الناشئين باستثمارات تقدر بـ ٥٠ مليون دولار  خلال السنوات القادمة  فى مصر مع الأندية الرياضية .

أضاف: اليوم حضر لمكتبنا بحاردن سيتى ودار بيننا حديث لمصلحة الرياضة فى مصر ونادى الزمالك على وجه الخصوص .
 

الزمالك أوسوريو بيراميدز الدوري عبدالله السعيد حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالارقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

أحداث في الأهلي| هدية الزمالك وبيراميدز ..عرض جديد لـ"عبد الحفيظ".. واكاديميات إفريقيا مرفوضة

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

موضوعات متعلقة

اعتذار باتشيكو وأوسوريو ينهي خناقة جهازي الزمالك وبيراميدز .. شاهد

في ليلة تعادل الزمالك وبيراميدز| أخطاء بـ "الجملة" لـ أوسوريو وباتشيكو.. والتغييرات تكتب نجاة “الأبيض”

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص

3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

اللهم لا ترد لنا دعاء.. 20 كلمة في ساعة إجابة أول جمعة في ربيع الأول

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

مشهد بين نيمار وطارق حامد| ماذا طلب البرازيلي بسبب فرعون خط النص؟

أول ظهور للسفيرة الأمريكية بعد إطلاق النار علي سفارة واشنطن بلبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كشك ألماظية | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| طريقة ضارة لتناول الحليب.. أبراج تواجه تحديات في الحب.. صور ملابس سلمى الجابري ملكة جمال مصر

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

فيديو

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

الجرام نزل 25 جنيه | مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار المركزي

هل السمك البلطي سام؟.. سر التحذير من تناوله وعلاقته ببتر الأطراف

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ