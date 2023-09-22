ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

وطفت على السطح العديد من الأزمات على هامش تعادل فريق الزمالك امام نظيره فريق بيراميدز فى الدوري المصري.

صدى البلد يسلط الضوء على ابرز الأزمات التي تضرب نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

أوسوريو يترك معسكر الزمالك ليلة مواجهة بيراميدز

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة من العيار الثقيل حول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الزمالك في ليلة مباراة بيراميدز التى إنتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

قال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه في احدى القنوات الفضا: اوسوريو رفض ينام في معسكر فريق الزمالك وقال للاعبين: والدتي تعبانه وعاوز أقعد مع نفسي شوية وترك المعسكر ومشي ليلة المباراة.

حسام حسن بديلا لمدرب الزمالك

دخل حسام حسن نجم منتخب مصر قائمة ترشبحات تدريب فريق نادي الزمالك، بدلا من المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي اقترب من مغادرة القلعة البيضاء بسبب تراجع نتائج الفريق.

جاء ذلك عقب تلقي الزمالك هزيمة أمام نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي بثنائية نظفة في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية والتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في الدوري الممتاز .

وقال الإعلامي سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية أن أحد المرشحين لرئاسة نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع حسام حسن لتدريب الفريق بدلًا من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأكد زاهر إن أوسوريو سيستمر في عمله حتى تعيين مجلس جديد بعد انتخابات النادي، والمقرر إقامتها في 20 أكتوبر المقبل.



الزمالك يرفض عرض الفيفا

كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقرر اقامتها خلال شهر اكتوبر القادم تفاصيل رفض الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للقلعة البيضاء عرضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمبلغ 50 مليون دولار للاستثمار في قطاع الناشئين.

قال عمر هريدى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

مسئول العلاقات الدولية بالاتحاد الدولى لكرة القدم الذى رفض المدير التنفيذي لنادى الزمالك مقابلة الثلاثاء الماضي مستر الشار امفين الروسي الجنسية والذي يرغب فى الاستثمار فى قطاع الناشئين باستثمارات تقدر بـ ٥٠ مليون دولار خلال السنوات القادمة فى مصر مع الأندية الرياضية .

أضاف: اليوم حضر لمكتبنا بحاردن سيتى ودار بيننا حديث لمصلحة الرياضة فى مصر ونادى الزمالك على وجه الخصوص .

