"خناقة" وطرد و"قبلة" أوسوريو| 8 مشاهد من تعادل الزمالك وبيراميدز في الدوري

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

صدى البلد يستعرض أبرز المشاهد في مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري .

انذارين في الشوط الأول من لقاء الزمالك وبيراميدز

أشهر محمود بسيوني حكم مباراة الزمالك وبيراميدز انذارين في الشوط الأول بعد ارتكاب ثنائي الفريقين أخطاء .

وتلقي الثنائي أشرف روقا لاعب وسط الزمالك والمغربي وليد الكرتي نجم بيراميدز بطاقتين صفراء خلال مجريات الشوط الأول.

عودة عبدالله السعيد بعد غياب



وسجل عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز الهدف الأول من تسديدة رائعة سكنت شباك محمد صبحي حارس الزمالك بعد عودته من الاصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر أبريل الماضي.

ووصل عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز الي الهدف رقم 123 عقب تسجيله هدفا فى شباك الزمالك.



عقم هجومي لفريق الزمالك



ويعتبر الشوط الأول بمثابة شوط كارثي لنادي الزمالك فى ظل العقم الهجومي وندرة الهجمات على مدار 45 دقيقة.

واعتمد فريق الزمالك على ناصر منسي وحيدا في خط الهجوم الذي لم يشكل أي خطورة على دفاعات بيراميدز.

غارات هجومية لفريق بيراميدز

شن فريق بيراميدز غارات هجومية على مدار مجريات اللقاء رغبة في تسجيل الأهداف أمام الزمالك.

واعتمد فريق بيراميدز أمام الزمالك على التسديد من خارج منطقة الجزاء عبر ابراهيم عادل وعبدالله السعيد والكونغولي فينست مايولي.

البدلاء كلمة السر

شهد الشوط الثاني تغييرا في استراتيجية مدرب الزمالك أوسوريو ودفع بنجوم الدكة مصطفي شلبي والسنغالي ابراهيما نداي ويوسف أوباما وعماد نبيل دونجا.

ونجح البدلاء عماد نبيل دونجا والسنغالي ابراهيما نداي في تسجيل هدفين لصالح نادي الزمالك خلال مجريات الشوط الثاني.

فيما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بنجم الفريق رمضان صبحي الذى نجح في ادراك التعادل لصالح الفريق السماوي.

قبلة أوسوريو

قام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بإرسال قبلة إلي جماهير القلعة البيضاء في المدرجات عقب تسجيل السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني الفارس الأبيض.

وردت جماهير الزمالك بإطلاق الهتافات الي أوسوريو وتحفيز لاعبو الفارس الأبيض بعدما نجحت تغييرات الكولومبي في قلب الطاولة على فريق بيراميدز.

الزمالك بعشرة لاعبين

وقام محمود بسيوني حكم اللقاء بطرد محمود علاء مدافع الزمالك في العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

جاء ذلك عقب عرقلة محمود علاء مدافع الزمالك أحمد فتحي نجم بيراميدز وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء.

خناقة في نهاية المباراة

نشبت خناقة بين الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ونظيره بيراميدز قبل اطلاق صافرة انتهاء اللقاء.

جاء ذلك بعد تعرض عمر جابر مباشرة للإصابة بشد وسقوطه على الأرض.