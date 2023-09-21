أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

شهد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر العديد من الأزمات داخل جدران القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة جاء في مقدمتها الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر إلي جانب وصلات الهزار التي انقلبت إلي مشادة بين عناصر الشياطين الحمر.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يستعد لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي في اطار منافسات دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد القادم.

صدى البلد يستعرض الأحداث الباردة التي تواجه النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة.

تطورات إصابة نجوم الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي في تصريحات صحفية :

الأشعة التى أجراها كريم نيدفيد لاعب الوسط أثبتت تعرضه لتمزق خفيف فى العضلة الأمامية.

أضاف طبيب الأهلي: بينما يعانى عمرو السولية تمزقا فى العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلى مكثف.

6 رعاة لقميص الأهلي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد القادم.

ويخوض النادي الأهلي مبارياته المحلية والإفريقية بدون راعي محلي على قميص المارد الأحمر.

وجاءت قائمة رعاة قميص النادي الأهلي على النحو التالي :

اتصالات الإماراتية

بنك ابو ظبي الأول الإماراتي

شيل هيليكس من أصول بريطانية هولندية ومقرها امريكا

شركة ليبتون للشاي الانجليزية

المراسم السعودية

شركة GLC ألمانية لبنانية

كما تلقت ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضا من شركة رعاية جديدة للحصول على حقوق الرعاية.

وقدمت احدى شركات الرعاية عرضا بقيمة 60 مليون جنيه لرعاية النادي الأهلي.

ومن المنتظر ان يطرح النادي الأهلي عرض احدى الشركات مؤخرا على مجلس الادارة من اجل الموافقة عليه من عدمه.



سر ظهور سيد عبدالحفيظ في الأهلي





كشف وليد سليمان بقطاع الناشئين في النادي الأهلي سر ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في القلعة الحمراء.

كانت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أطاحت بمدير الكرة سيد عبدالحفيظ من منصبه وقررت تعيين خالد بيبو بدلا منه.

وكتب وليد سليمان عبر انستجرام: سيد عبد الحفيظ يظهر في الأهلي بقطاع الناشئين.

وليد سليمان نشر على انستجرام صورا برفقة سيد عبدالحفيظ مع احمد ناجي مدرب حراس المرمي.



وصلة هزار ومشادة سببها مروان عطية

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن تفاصيل جديدة في مشادة محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي وزميله محمد عبدالمنعم عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيدي فى الدوري الممتاز.

وقالت المصادر أن الأزمة بدأت عقب توجيه محمد الشناوي اللوم الي زميله مروان عطية بسبب أحد الكرات عقب نهاية المباراة امام المصري البورسعيدي.

تابع: محمد عبد المنعم تدخل وقال للشناوي المباراة انتهت وحققنا الفوز

أضاف: وبعد تدخل محمد عبد المنعم دخل ثلاثي النادي الأهلي في وصلة هزار.