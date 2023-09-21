الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة سانت جورج

شارك أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج.

وأعلن الأهلي أسعار التذاكر لتبدأ من 75 جنيهاً للدرجة الثالثة، و١٥٠ للأولى، و ٣٥٠ للمقصورة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة المصري.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.