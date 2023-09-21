شوبير يعلن خبر سار لـ جماهير الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن خبر سار لجماهير الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير: الأهلي يصبح أول فريق إفريقي يحقق الفوز في بطولة كأس العالم لكرة السلة.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على «إجنايت الأمريكي» بنتيجة 82-76 في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم إجنايت على الأهلي 21-20 ثم تقدم الأهلي في الفترة الثانية 45-43 ثم تقدم الأهلي في الفترة الثالثة 62-59 ثم أنهى الأهلي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 82-76.

ويلعب الأهلي في العاشرة صباح غدا الجمعة مع فرانكا البرازيلي في آخر مباريات بالدور الأول.

ويشارك في البطولة أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبين سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف

المعداوي، أحمد مهيب.