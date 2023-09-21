في غياب القوة الضاربة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في الدوري

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وتضرب الغيابات صفوف فريق الزمالك أمام نظيره نادي بيراميدز فى مواجهة اليوم ضمن منافسات افتتاحية مباريات الفريقين .

ويعول فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تحقيق الفوز امام نظيره فريق بيراميدز من أجل تخطي الحاجز النفسي بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع للفارس الأبيض لمواجهة نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في اطار منافسات بطولة الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، عمر جابر، مصطفى شلبي، شيكابالا، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.

وجاءت قائمة فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

