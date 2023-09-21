11 لاعبا.. الغيابات تضرب صفوف الزمالك وبيراميدز قبل المواجهة النارية الليلة

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وتضرب الغيابات صفوف فريق الزمالك أمام نظيره نادي بيراميدز فى مواجهة اليوم ضمن منافسات افتتاحية مباريات الفريقين .

ويعول فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على تحقيق الفوز امام نظيره فريق بيراميدز من أجل تخطي الحاجز النفسي بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت غيابات فريق الكرة الاول بنادي الزمالك على النحو التالي:

يغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ستة لاعبين هم: سامسون أكينولا وسيف الدين الجزيري ومحمد عواد و أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعبدالله جمعة.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك



يفتقد فريق الكرة الاول لنادي بيراميدز خمسة لاعبين في مواجهة الزمالك اليوم الخميس وهم:

المغربي محمد الشيبي للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في آخر مباريات الموسم الماضي

أحمد توفيق بسبب الطرد في آخر لقاءات الموسم الماضي والإيقاف مباراتين

محمد رضا بوبو وذلك بعد إجراء عملية جراحية في عضلات البطن

إسلام عيسى بسبب الإصابة واستمرار غيابه لأكثر من شهرين قادمين

أسامة جلال نظرا لعدم الجاهزية البدنية.

وجاءت قائمة فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

