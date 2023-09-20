تفاصيل تأجيل اتحاد الكرة التحقيق مع ثنائي المصري في شكوى الزمالك

قرر اتحاد الكرة تأجيل التحقيق مع الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، لاعبا النادي المصري البورسعيدي، في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد الثنائي بعد التوقيع للناديين.

ومن المنتظر أن يخضع ثنائى النادي المصري البورسعيدي في شكوى نادي الزمالك للتحقيق الأسبوع المقبل.

وطلب مسئولو النادي المصرى تأجيل التحقيق لمدة أسبوع فى موضوع أحمد عيد وأحمد أيمن بناءً على رؤية المحامى وخبراء اللوائح.

ويسود اتجاه قوي خلال الفترة القادمة إلى حل الأزمة من جانب النادي المصري البورسعيدي مع الزمالك بشكل ودى تفادياً لأى عقوبة تفرض على اللاعبين.

وكان مقررا خضوع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، للتحقيق في اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك؛ بسبب التوقيع للزمالك والمصري في نفس الوقت، خلال انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف.

ويواجه الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، شبح عقوبة الإيقاف بعد انتهاء التحقيقات؛ حال إدانتهما بناءً على شكوى الزمالك.

ولم يشارك الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مع النادي المصري في مباراة الأهلي، أمس الثلاثاء، والتى تلقى خلالها الفريق البورسعيدي خسارة برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يحسم شكوى الزمالك ضد ثنائي المصري

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا، من اتحاد الكرة، حدد خلاله موعد جلسة التحقيق الخاصة بشكوى النادي ضد اللاعبين أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنتقلان إلى النادي المصري، والتي تقام اليوم، الأربعاء، وذلك على خلفية توقيعهما لناديي الزمالك والمصري في نفس الوقت.

وطبقا للوائح الاتحادين الدولي والمصري، من المتوقع إيقاف كلا اللاعبين لمدة لا تزيد على 6 أشهر؛ بسبب توقيعهما لناديين مختلفين في نفس الوقت، إضافة إلى إمكانية توقيع عقوبات ضد النادي المصري؛ حال تمسك الزمالك بالتصعيد.