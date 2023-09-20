وش السعد.. الأهلي لا يعرف الخسارة بصافرة محمد عادل في افتتاحية الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أحرز رباعية النادي الأهلي المغربي رضا سليم هدفا، والجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وكريم فؤاد هدفا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



وأدار مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي الحكم الدولي محمد عادل.



وتعتبر تلك المباراة الثالثة على التوالي التي أدارها الحكم الدولي محمد عادل للنادي الأهلي في افتتاحية لقاءاته في بطولة الدوري الممتاز.

وبات الحكم الدولي محمد عادل وش السعد على فر الكرة الاول بالنادي الأهلي في افتتاحية مباريات الدوري المصري حيث أدار لقاءات المارد الأحمر للمرة الثالثة على التوالي.

وجاءت افتتاحية مباريات الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي للنادي الأهلي على النحو التالي:

في افتتاحية الموسم الكروي 21-22 يوم الأربعاء الموافق 27 اكتوبر أدار الحكم الدولي محمد عادل مباراة الاهلى والاسماعيلى وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.



وفى موسم 22-23 في الجولة الأولى يوم الأربعاء 19-10 الإسماعيلي والأهلي 1-0 للمارد الأحمر وادارها الحكم الدولى محمد عادل.



وأمس الثلاثاء 19-9 في افتتاحية الموسم الجديد للدوري الممتاز 23-24 مباراة الأهلي والمصرى وفى الجولة الأولى وأدارها ايضا وللموسم الثالث على التوالى الحكم الدولى محمد عادل.



وحقق خلالها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزا كاسحا أمام نظيره النادي المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب في الاسكندرية.

