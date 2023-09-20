الأهلي يستعد لأفريقيا برباعية المصري| كولر يعلق على ضعف أداء موديست.. وعلي ماهر: “الأحمر راجع من خسارة"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أحرز رباعية النادي الأهلي رضا سليم هدف وبيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الأثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وعقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الأهلي والمصري خرجت تصريحات نارية من مدربي ونجوم الفريقين تعليقا على اللقاء .

كولر يعلق على مستوى ثنائي الأهلي

علق السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي على أداء الثنائي إمام عاشور وموديست أمام المصري وقال:

سعداء بالنتيجة وباللاعبين وسعيد بأسيست إمام عاشور في هدف بيرسي تاو

أضاف كولر: موديست لم يلعب منذ 4 أشهر كرة قدم وتدرب معنا في أيام قليلة والأمر يحتاج وقت من أجل الدخول والانسجام مع الفريق

تابع كولر : مع الوقت سينسجم موديست مع الفريق ويظهر مستواه بشكل قوي

الأهلي وقف جنبي

فيما قال كريم فؤاد بعد أول مشاركة مع الأهلي عقب إصابة الرباط الصليبي: الحمدلله طبعًا على الهدف.. لحظة منتظرها من زمان وهي العودة سريعًا من الإصابة

استطرد: سجلت هدف لأول مرة من 8 أشهر وشعور لا يوصف وبشكر النادي الأهلي وكل من وقف بجانبي منذ إصابتي

وزاد: هدفنا هذا الموسم هو تحقيق كافة البطولات والتحدي قوي هذا الموسم مع الأهلي

وأكمل: أشكر أكرم توفيق الذي وقف بجانبي في فترة إصابتي وبشكر جماهير الأهلي على دعمهم لي منذ انضمامي للأهلي

هدفنا اسعاد جماهير الأهلي

من جانبه قال رضا سليم بعد هدفه في المصري البورسعيدي: ألعب في نادي القرن واشكر اللاعبين على الأداء وسجلت الهدف بعد مجهود

وواصل: هدفنا كان إسعاد جماهير الأهلي التي جاءت لمساندة الفريق وهدفنا الفوز أمام أي فريق وتحقيق أي بطولة نشارك فيها وهذا هدفي أيضًا

تعليق صادم من مدرب المصري

علق علي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، على خسارة فريقه برباعية دون رد أمام النادي الأهلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: : "أي نتيجة أو هزيمة اتحملها والأهلي كان جاهز بشكل أكبر وله دوافع عديدة للفوز لأنه عائد من إخفاق في السوبر الإفريقي".

وأضاف مدرب المصري: "طرد باهر المحمدي أثر علينا خلال سير المباراة والمباريات القادمة سنظهر بشكل أفضل".

وأوضح: "خسارة اللقاء درس لابد أن نتعلم منها والنتيجة لا تعبر عن فريق بحجم المصري البورسعيدي وأثق أن المباريات القادمة سنظهر بشكل قوي".