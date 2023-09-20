عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف 6 أشهر.. خضوع ثنائي النادي المصري للتحقيق في شكوى الزمالك| اليوم

مباراة الاهلي والمصري
مباراة الاهلي والمصري

يخضع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، للتحقيق في اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك؛ بسبب التوقيع للزمالك والمصري في نفس الوقت، خلال انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف.

ويواجه الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، شبح عقوبة الإيقاف بعد انتهاء التحقيقات؛ حال إدانتهما بناءً على شكوى الزمالك.

ولم يشارك الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مع النادي المصري في مباراة الأهلي، أمس الثلاثاء، والتى تلقى خلالها الفريق البورسعيدي خسارة برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يستعد لأفريقيا برباعية المصري| كولر يعلق على ضعف أداء موديست.. وعلي ماهر: “الأحمر راجع من خسارة"

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

اتحاد الكرة يحسم شكوى الزمالك ضد ثنائي المصري 

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا، من اتحاد الكرة، حدد خلاله موعد جلسة التحقيق الخاصة بشكوى النادي ضد اللاعبين أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنتقلان إلى النادي المصري، والتي تقام اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية توقيعهما لناديي الزمالك والمصري في نفس الوقت.

وطبقا للوائح الاتحادين الدولي والمصري، من المتوقع إيقاف كلا اللاعبين لمدة لا تزيد عن 6 أشهر؛ بسبب توقيعهما لناديين مختلفين في نفس الوقت، إضافة إلى إمكانية توقيع عقوبات ضد النادي المصري؛ حال تمسك الزمالك بالتصعيد.

المصري اتحاد الكرة الزمالك احمد عيد الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

موضوعات متعلقة

الأهلي يستعد لأفريقيا برباعية المصري| كولر يعلق على ضعف أداء موديست.. وعلي ماهر: “الأحمر راجع من خسارة"

منذ 20 عاما.. الأهلي لا يعرف الخسارة في افتتاحية الدوري المصري

ترشيحاتنا

كولر: إمام عاشور ورضا سليم الأعلى تقييما في مباراة المصري بالدوري

رسميا.. البدء في صرف زيادات تكافل وكرامة أكتوبر لـ 22 مليون مواطن

لو ضاعت عليك| الإجازات المتبقية لعام 2023.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي

16 قضية مخدرات و33 أسلحة نارية.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

باستثناء هذه الفئات.. تعرف على أجهزة الدولة التي ستطبق العمل من المنزل

صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة بداية من شهر أكتوبر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

احمي نفسك من الأزمات القلبية باتباع هذه النصائح الفعالة.. رقم 5 الأبرز

بعد اختياره بالقاهرة السينمائي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم وحشتيني

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ