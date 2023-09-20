إيقاف 6 أشهر.. خضوع ثنائي النادي المصري للتحقيق في شكوى الزمالك| اليوم

يخضع الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، للتحقيق في اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك؛ بسبب التوقيع للزمالك والمصري في نفس الوقت، خلال انتقالات اللاعبين في ميركاتو الصيف.

ويواجه الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، شبح عقوبة الإيقاف بعد انتهاء التحقيقات؛ حال إدانتهما بناءً على شكوى الزمالك.

ولم يشارك الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور مع النادي المصري في مباراة الأهلي، أمس الثلاثاء، والتى تلقى خلالها الفريق البورسعيدي خسارة برباعية نظيفة في افتتاحية مباريات الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يحسم شكوى الزمالك ضد ثنائي المصري

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا، من اتحاد الكرة، حدد خلاله موعد جلسة التحقيق الخاصة بشكوى النادي ضد اللاعبين أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، المنتقلان إلى النادي المصري، والتي تقام اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية توقيعهما لناديي الزمالك والمصري في نفس الوقت.

وطبقا للوائح الاتحادين الدولي والمصري، من المتوقع إيقاف كلا اللاعبين لمدة لا تزيد عن 6 أشهر؛ بسبب توقيعهما لناديين مختلفين في نفس الوقت، إضافة إلى إمكانية توقيع عقوبات ضد النادي المصري؛ حال تمسك الزمالك بالتصعيد.