"خناقة" و"وصلة هزار" وإنهاء المباراة قبل الميعاد| 5 مشاهد من فوز الأهلي على المصري بافتتاحية الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أحرز رباعية النادي الأهلي المغربي رضا سليم هدفا والجنوب افريقي بيرسي تاو هدفين وكريم فؤاد هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الأثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

صدى البلد يستعرض ابرز المشاهد المثيرة فى فوز النادي الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي فى الدوري الممتاز.

نجم الأهلي يحتفل على مرتين



سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم النادي الأهلي هدفين في شباك النادي المصري أمس الثلاثاء.

وعبر بيرسي تاو عن فرحته الخاصة بعد تسجيل هدفين مع محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي وثلاثية كرة السلة مع اليو ديانج.

وصلة هزار بين بيبو ونجم الأهلي

شهد لقاء النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي وصلة هزار بين خالد بيبو مدير الكرة والمغربي رضا سليم.

ودخل خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي فى وصلة هزار عقب تسجيله الهدف الأول وقال : قولتلك هتقلش.

اشارة امام عاشور لجماهير المصري

تسبب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في حالة من الجدل، بعد إشارته لجماهير المصري البورسعيدي، عقب تسجيل النادي الأهلي هدف التقدم في الشوط الأول.

وعقب تسجيل الهدف هاجمت جماهير المصري البورسعيدي لاعبي النادي الأهلي بسبب الاحتفال بالهدف تجاه جمهور الفريق البورسعيدي.

وعقب هجوم جماهير المصري، حرص إمام عاشور على الاعتذار لجماهير المصري البورسعيدي.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 43 عن طريق رضا سليم، من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس المصري، بعد أسيست من إمام عاشور.

جماهير الأهلي تحطم المدرجات

عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري قامت جماهير المارد الأحمر بتحطيم مدرجات ملعب ستاد برج العرب .

ورغم فوز فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي برباعية امام نظيره النادي المصري قامت جماهير الشياطين الحمر أثناء مغادرتها المدرجات بتحطيم الكراسي .

خناقة الشناوي ومدافع الأهلي

نشبت مشادة كلامية بين محمد عبدالمنعم محمد الشناوي، نجمي الأهلي عقب نهاية مواجهة الأحمر أمام المصري البورسعيدي.



وجاءت المشادة الكلامية بين الثنائي، عقب نهاية مباراة الأهلي والمصري، بسبب عدم رضاه عن تعامل المدافع الشاب مع أحد الكرات في الدقائق الأخيرة، بثقة زائدة.



ولم يكن محمد عبدالمنعم راضيًا عن رد فعل «الشناوي»، ورفض أن يعاتبه، ورد غاضبا من انتقاد الحارس له، قائلا: «احنا كسبانين 4، مش لازم انتقاد علي أي حاجة»، وبعدها اتجه لمغادرة أرضية الملعب.

