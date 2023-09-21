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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء اختبارات 10 وكلاء لاعبين جدد بمقر اتحاد الكرة اليوم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أقيمت اليوم الخميس اختبارات  وكلاء اللاعبين الجدد بحضور اللواء محمد حلمى مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على شئون اللاعبين.

كان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام كلف اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة بالإشراف على اختبارات وكلاء اللاعبين الجدد. 

كما حضر اختبارات  وكلاء اللاعبين الجدد فى اتحاد الكرة كريم أنور مدير شئون اللاعبين ومحمود سعد من إدارة شئون اللاعبين.

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اتحاد الكرة يختبر 10 وكلاء لاعبين

 وشارك فى اختبارات  وكلاء اللاعبين الجدد في اتحاد الكرة 10 أشخاص فقط اليوم الخميس.

 ومن المقرر أن يتم إعتماد النتيجة خلال الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- عقب إرسالها من جانب اتحاد الكرة. 

اتحاد الكرة حلمي مشهور وكلاء اللاعبين جمال علام كريم أنور فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

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