اعتذار باتشيكو وأوسوريو ينهي خناقة جهازي الزمالك وبيراميدز .. شاهد

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

وشهد لقاء الزمالك وبيراميدز، أخطاء عديدة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك والبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

كما نشبت خناقة بين الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ونظيره بيراميدز قبل اطلاق صافرة انتهاء اللقاء.

جاء ذلك بعد تعرض عمر جابر مباشرة للإصابة بشد وسقوطه على الأرض.



اعتذار ينهي خناقة لقاء الزمالك وبيراميدز

عقب التقاء أوسوريو وباتشيكو في المؤتمر الصحفي تقدم كل منهما باعتذار عن الخناقة التي نشبت عقب انتهاء لقاء الزمالك وبيراميدز.

وتصافح أوسوريو وباتشيكو عقب الاعتذار من الجانبين عن الخناقة التي نشبت عقب انتهاء مباراة الفريقين.