عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

في ليلة تعادل الزمالك وبيراميدز| أخطاء بـ "الجملة" لـ أوسوريو وباتشيكو.. والتغييرات تكتب نجاة “الأبيض”

مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز. 

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي. 

وشهد لقاء الزمالك وبيراميدز، أخطاء عديدة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك والبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي. 

صدى البلد يستعرض أبرز أخطاء مدربي الزمالك وبيراميدز بعد التعادل بهدفين لكل منهما. 

"خناقة" وطرد و"قبلة" أوسوريو| 8 مشاهد من تعادل الزمالك وبيراميدز في الدوري

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

أخطاء كارثية لمدرب الزمالك 

 

بدأ أوسوريو مدرب الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل خارج التوقعات بإراحة دونجا ومصطفي شلبي وشيكابالا ومحمد وعبد الغني ويوسف أوباما والسنغالي ابراهيما نداي. 

 ظهر الزمالك على مدار 45 دقيقة خارج الخدمة ولم يهدد دفاعات بيراميدز على الإطلاق .

أوسوريو اعتمد على ثنائي الوسط عمرو السيسي وأشرف روقا ودانت السيطرة لصالح بيراميدز على مدار الشوط الأول.

أوسوريو فشل في توجيه لاعبيه بضرورة غلق المساحات أمام منافس بحجم بيراميدز إضافة إلي انعدام التركيز لدي غالبية اللاعبين.

وارتكب اوسوريو خطأ كارثيا بخروج سيد نيمار أنشط لاعبي الزمالك ونزول شيكابالا  الذى لم يقدم أي مردود ايجابي. 

منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

أخطاء باتشيكو أمام الزمالك 

ولم يستطع البرتغالي جايمي باتشيكو توجيه لاعبي بيراميدز بعدما أهدروا نصف دستة أهداف في الشوط الأول ودفع نتيجة استهتار لاعبيه بفقدان الثلاث نقاط. 

وخروج مصطفى فتحي وعبد الله السعيد بقرار من باتشيكو افقد بيراميدز نصف قوته الهجومية.

باتشيكو فشل في قراءة المباراة خاصة فى الشوط الثاني وفشل في إيقاف المد الهجومي للزمالك الذى اسفر عن تسجيل هدفين عقب نزول البدلاء. 

أخطأ باتشيكو بالدفع باللاعب يوسف أسامة نبيه أمام الزمالك الذى تلقي هجوما ضاريا من جانب جماهير الفارس الأبيض ولم يقدم أي مردود في الشق الهجومي.

الزمالك بيراميدز أوسوريو الدوري عبدالله السعيد باتشيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب| البنك المركزي يثبت الفائدة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

موضوعات متعلقة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعثر أمام الزمالك

"خناقة" وطرد و"قبلة" أوسوريو| 8 مشاهد من تعادل الزمالك وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

مستلزمات المدارس.. صدى البلد يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة

رد فعل رمضان صبحي بعد تسجيل هدفه في الزمالك وانفعال شيكابالا

في ليلة تعادل الزمالك وبيراميدز| أخطاء بـ "الجملة" لـ أوسوريو وباتشيكو.. والتغييرات تكتب نجاة “الأبيض”

عماد الدين حسين: إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الاثنين

حزب حقوق الإنسان والمواطنة يعلن دعم وتأييد ترشيح الرئيس السيسي لمدة قادمة

شكري يشيد بتقديم الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز المقدسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ