في ليلة تعادل الزمالك وبيراميدز| أخطاء بـ "الجملة" لـ أوسوريو وباتشيكو.. والتغييرات تكتب نجاة “الأبيض”

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

وشهد لقاء الزمالك وبيراميدز، أخطاء عديدة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك والبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

صدى البلد يستعرض أبرز أخطاء مدربي الزمالك وبيراميدز بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

أخطاء كارثية لمدرب الزمالك

بدأ أوسوريو مدرب الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل خارج التوقعات بإراحة دونجا ومصطفي شلبي وشيكابالا ومحمد وعبد الغني ويوسف أوباما والسنغالي ابراهيما نداي.

ظهر الزمالك على مدار 45 دقيقة خارج الخدمة ولم يهدد دفاعات بيراميدز على الإطلاق .

أوسوريو اعتمد على ثنائي الوسط عمرو السيسي وأشرف روقا ودانت السيطرة لصالح بيراميدز على مدار الشوط الأول.

أوسوريو فشل في توجيه لاعبيه بضرورة غلق المساحات أمام منافس بحجم بيراميدز إضافة إلي انعدام التركيز لدي غالبية اللاعبين.

وارتكب اوسوريو خطأ كارثيا بخروج سيد نيمار أنشط لاعبي الزمالك ونزول شيكابالا الذى لم يقدم أي مردود ايجابي.

أخطاء باتشيكو أمام الزمالك

ولم يستطع البرتغالي جايمي باتشيكو توجيه لاعبي بيراميدز بعدما أهدروا نصف دستة أهداف في الشوط الأول ودفع نتيجة استهتار لاعبيه بفقدان الثلاث نقاط.

وخروج مصطفى فتحي وعبد الله السعيد بقرار من باتشيكو افقد بيراميدز نصف قوته الهجومية.

باتشيكو فشل في قراءة المباراة خاصة فى الشوط الثاني وفشل في إيقاف المد الهجومي للزمالك الذى اسفر عن تسجيل هدفين عقب نزول البدلاء.

أخطأ باتشيكو بالدفع باللاعب يوسف أسامة نبيه أمام الزمالك الذى تلقي هجوما ضاريا من جانب جماهير الفارس الأبيض ولم يقدم أي مردود في الشق الهجومي.