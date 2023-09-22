ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق بيراميدز، إيجابيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات الفريقين في الدوري الممتاز.

وتقدم نادي بيراميدز في الشوط الأول عبر قذيفة صاروخية سددها عبدالله السعيد من ضربة حرة سكنت شباك محمد صبحي حارس مرمي الزمالك.

فيما عادل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك، النتيجة وسجل هدفا من تسديدة قوية في شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتقدم مرة أخرى السنغالي ابراهيما نداي لصالح الزمالك برأسية خدعت حارس بيراميدز قبل أن يتعادل رمضان صبحي لصالح الفريق السماوي.

أوسوريو يترك معسكر الزمالك ليلة مواجهة بيراميدز

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة من العيار الثقيل حول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الزمالك في ليلة مباراة بيراميدز التى انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

قال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه في احدى القنوات الفضائية: أوسوريو رفض ينام في معسكر فريق الزمالك وقال للاعبين: ماما تعبانة وعاوز أقعد مع نفسي شوية وترك المعسكر ومشي ليلة المباراة.