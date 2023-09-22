إحالة الموضوع إلى الانضباط | منشور مثير بسبب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء أمس الخميس، عقب نهايتها، مشادة قوية بين لاعبي الفريقين والجهاز الفني، الى أن تدخل البعض لإنهاء الأزمة ليغادر الفريقان أرض الملعب.



وكتب عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عبر حسابه علي "اكس":" سؤال إلى منظمى الدورى المصرى الممتاز برابطة الأندية ما حدث فى نهاية مباراة بيراميدز و الزمالك واستمر عقب نهايتها لو حدث بدورى روشن السعودي كان سيصدر بيان رسمى لتوضيح الملابسات و تحويل الأمر بالكامل للانضباط و ذلك على الجميع دون تفرقة شاء من شاء وأبى من أبى".



وتعادل الزمالك وبيراميدز، 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.