بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن العقوبات التي تنتظر الزمالك وبيراميدز وشيكابالا واحمد الشناوي ومدحت عبد الهادي وفتح الله ومساعدي أوسوريو وباتشيكو بعد خناقة الطرفين بعد المباراة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب صادق:"عقوبات بالجملة في انتظار الزمالك وبيراميدز وشيكابالا واحمد الشناوي ومدحت عبد الهادي وفتح الله ومساعدي اوسوريو وباتشيكو بعد خناقة الطرفين بعد المباراة".

شهدت الثواني الأخيرة من أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز، مشادة بين مدحت عبد الهادي والجهاز الفني لفريق بيراميدز، من جهة، وشيكابالا ولاعبي بيراميدز من جهة أخرى، عقب انتهاء المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

واندلعت مشاجرة عقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي جرت مساء أمس الخميس، بالجولة الأولى للدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الدفاع الجوي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

شهدت الدقائق الاخيرة، وتحديدًا عقب إحراز رمضان صبحي هدف التعادل، وتوجيه بعض لاعبي بيراميدز عبارات السخرية تجاه لاعبي الزمالك، وشاركهم بعض أعضاء الجهاز الفني.

وتعمّد لاعبو الزمالك إضاعة الوقت، ردًا على السخرية من جانب بيراميدز، ليدخل الجهازان في مشاجرة عقب إطلاق الحكم صافرته.