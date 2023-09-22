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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع خارطة المرحلة المقبلة.. جلسة بين مرشحي انتخابات الزمالك الأحد

الزمالك
الزمالك

تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي جلسة في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، مع جميع المرشحين لانتخابات القلعة البيضاء التي ستقام على هامش الجمعية  العمومية العادية المقرر لها يوم ٢٠ أكتوبر، وسيتم خلالها وضع خارطة المرحلة المقبلة بالنسبة لجميع المرشحين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم  وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأكد الدكتور عماد البناني أن الأمور تسير على مايرام وهناك التزام من الجميع فى الدعاية الانتخابية داخل النادي، مشيرا إلى أن اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل راحة جميع الأعضاء وتسليم النادي لمجلس منتخب في الفترة المقبلة.

الزمالك نادي الزمالك القلعة البيضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك الدعاية الانتخابية

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