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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

زيزو
زيزو

يعاني نادي الزمالك خلال تلك الفترة من مشاكل عديدة، خاصة أنه سيشهد على انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وخلافات مع نجوم القلعة البيضاء لكرة القدم بسبب المستحقات المالية المتأخرة، ونتج عن تلك الخلافات خسارة نادي الزمالك أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، والتي أقيمت في تنزانيا، وانتهت بخسارة فريق القلعة البيضاء بثنائية نظيفة.

زيزو 

أزمة زيزو مع الزمالك

ترغب اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك في منح أحمد سيد زيزو مبلغا قدره 4 ملايين جنيه من مستحقاته المتأخرة التي تقدر بـ 14 مليون جنيه وفقا للاتفاق الذي عقده اللاعب مع أحد رجال الأعمال في مكتبه منذ أيام قليلة بعد اعتذاره بشكل نهائي عن عرض فريق الشباب السعودي..  ورفض زيزو السفر مع الفريق الابيض في رحلة ذهاب دور الــ32 للكونفدرالية الافريقية امام فريق أرتا سولار الجيبوتي لعدم صرف مستحقاته كاملة  طبقا للاتفاق خلال الأيام الماضية.

ووعد حسين لبيب المرشح على منصب رئاسة نادى الزمالك زيزو بحل أزمة مستحقاته خلال الساعات القادمة.

مستحقات لاعبي الزمالك

من ناحية أخرى قامت اللجنة المكلفة بتيسير شئون القلعة البيضاء بحل أزمات أخرى بجانب سداد جزء من مستحقات لاعبى فريق الكرة منها سداد مديونيات مالية تخص الزمالك فى اتحاد الكرة الطائرة لضمان قيد اللاعبين فى قائمته الرسمية وإنهاء ملف كرة اليد قبلها وقيد الصفقات الجديدة.

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وجاء قرار اللجنة الثلاثية بصرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الاول  لفرض حالة من الاستقرار والطمأنينة لدى اللاعبين قبل بداية المعترك الإفريقى وقبل بداية الموسم، حتى يتفرغ اللاعبون للمنافسات المقبلة والتركيز داخل المستطيل الأخضر، وألا يتشتت ذهنهم لأى شىء آخر غير الفوز بالمباريات.

مستحقات زيزو مع الزمالك

ويذكر أن مستحقات الاعب أحمد  سيد زيزو المتأخرة مع نادي الزمالك، هي 50% من قيمة عقد الموسم الماضي، بالإضافة إلى 25% من مقدم الموسم الجديد.

زبزو 

موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق مساء الأحد 11 سبتمبر، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.

الجدير بالذكر أنه تم غلق باب الترشيحات الخاصة بانتخابات القلعة البيضاء، وخرج مرتضى منصور ونجليه من سباق الانتخابات، ولم يتقدم أي منهم للانتخابات الخاصة بالنادي.

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