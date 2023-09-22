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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

محمد عبد المنعم ومعلول
محمد عبد المنعم ومعلول

قال محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، إنه يتمنى انضمام ثنائي الزمالك أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح، إلى القلعة الحمراء.

وبسؤاله حول أيهما يفضل انضمامه للأهلي زيزو أم فتوح، قال محمد عبد المنعم في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس: "زيزو وفتوح ثنائي مميزو.. أتمنى تواجدهما معا في الأهلي".

يذكر أن الأهلي حقق أكبر نتيجة في الجولة الأولى بالدوري المصري 2023- 2024، إذ تغلب على المصري بأربعة أهداف دون رد، ليتصدر ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن كل من بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد وزد.

كما شهدت الجولة الأولى من الدوري المصري مواجهة قوية بين بيراميدز والزمالك، انتهت بالتعادل 2-2، بينما يعد بلدية المحلة مفاجأة الجولة الافتتاحية بتغلبه على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وغاب زيزو عن الجولة الأولى بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما غاب أحمد فتوح للإصابة.

الأهلى محمد عبد المنعم الزمالك زيزو أحمد فتوح

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محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

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