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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

الدولار
الدولار

يبحث الكثير اليوم عن  سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار.

الدولار 

قرار البنك المركزي

وبالأمس الخميس 21 سبتمبر، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.25%، والإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.75%.
 

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 7 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

الدولار 

سعر الدولار في السوق السوداء

أما عن  سعر الدولار في السوق السوداء، فيعتبر محل بحث كثيرا، فتراجع ليبدأ اليوم من 38.60 جنيه بعد نحو 42 و43 جنيهًا، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار 

قفز سعر الدولار عالميًا؛، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 105.43 نقطة بحلول الساعة 00:56 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.13 أمس ، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.

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