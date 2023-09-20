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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عُملتان جديدتان.. دول أفريقيا وروسيا توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت وكالة الأنباء “آر بي كيه”، اليوم الأربعاء، نقلًا عن بيانات من بنك روسيا، أن دول أفريقيا تستخدم بشكل مُتزايد عُملات الدول التي تعتبرها روسيا صديقة في تجارتها مع موسكو.

وفي حين أنه تم التخلي عن الدولار الأمريكي واليورو، فإن حصة الروبل الروسي في المشتريات الأفريقية من الصادرات الروسية انخفضت، حيث بلغت حصة عملات ما يُسمى بالدول “الصديقة”، خاصة اليوان الصيني، في تسويات التصدير 78.8% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2021.

ومع ذلك، انخفضت حصة العُملات غير الصديقة، وخاصة الدولار واليورو، إلى 8.5 % من 12.6 % في يونيو، وانخفضت من 58.9 % في مايو.

اليوان الصيني والروبية الهندية

العُملة الرئيسية المفضلة للدول الأفريقية هي اليوان الصيني، مع استخدام الروبية الهندية أيضًا ولكن بدرجة أقل، وفقًا لألكسندر نوبل، مدير مركز أبحاث التجارة الدولية في “رانيبا”.

وقال نوبل: “يتأثر هذا بجغرافيا الإمدادات ومجموعة السلع، لأن روسيا تبيع مجموعات مختلفة من السلع بشروط مختلفة إلى دول أفريقية مختلفة. على أي حال ، في المستقبل سنشهد انتقالا من الدولار واليورو إلى الروبل واليوان والروبية”.

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في الأشهر السابقة، استخدمت الدول الأفريقية الروبل الروسي في المقام الأول لشراء الصادرات الروسية.

وفي يوليو، بلغت مدفوعات الواردات الروسية من أفريقيا 34% بالروبل، و47.4% بالدولار واليورو، و18.7% بعملات أخرى.

موسكو إفريقيا روسيا بنك روسيا الروبل الروسي الدولار الأمريكى الدولار الروبية الهندية

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