قبل اجتماع الفيدرالي.. ارتفاع كبير لأسعار الذهب وتراجع الدولار الأمريكي

ارتفع الذهب، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الأمريكي، في حين ترقب المتداولون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.6٪ إلى 1941.80 دولار للأونصة في الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1963.70 دولار.

وفي حين يعتبر الذهب تحوطا ضد ارتفاع التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز عوائد سندات الخزانة المنافسة، مما يقلل من جاذبية السبائك.

وحسب “رويترز”، ستصدر لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارها وتوقعاتها المحدثة اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع.