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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الدولار
الدولار

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، أبرز ما يبحث عنه الكثير يوميًا، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار، السبت الماضي، وقبل ساعات من قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس يوم 21 سبتمبر الجاري؛ لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك رسميًا.

سعر الدولار في السوق السوداء

يهتم الكثير أيضًا بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع ليبدأ اليوم من 38.5 جنيه بعد نحو 42 و43 جنيهًا، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

الدولار

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أما  سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فيعتبر محل اهتمام التجار والمستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 7 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 
سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار 

وتراجع سعر الدولار عالميًا؛ بشكل طفيف، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عُملات رئيسية عالمية.

وسجّل المؤشر 105.13 نقطة بحلول الساعة 23:23 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.30 نقطة أمس الأول، فيما وصل إلى 99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو السابق له، فيما سجّل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.

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