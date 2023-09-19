رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد تطبيق قرار الحكومة

يبحث الآلاف اليوم عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بعد تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار، السبت الماضي.

كما تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد غد، يوم 21 سبتمبر الجاري؛ لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

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سعر الدولار في السوق السوداء

كما يبحث الكثير عن سعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراجع بإجمالي وصل إلى 4 جنيهات، ليبدأ اليوم من 38.5 جنيه بعد نحو 42 و43 جنيها، بعد إعلان انضمام مصر لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين وروسيا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، وجاء كما يلي:

1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

مؤشر الدولار

استمر سعر الدولار عالميا؛ في التراجع بشكل طفيف، بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.

وسجل المؤشر 105.07 نقطة بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، فيما سجل 105.30 نقطة أمس، و 105.33 أمس الأول، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو اسابق له، فيما سجل أعلى نقطة بإجمالي 114 نقطة، أواخر 2022.