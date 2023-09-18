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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بسبب سلسلة قرارات من البنوك المركزية

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، اليوم الاثنين، حيث يتطلع المتداولون إلى قرارات بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان.

وكانت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير يوم الاثنين حيث كان المستثمرون مترددين في القيام برهانات اتجاهية كبيرة قبل سلسلة قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.27٪ إلى 105.11.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الاثنين، إنها لا ترى أي علامات على أن الاقتصاد الأمريكي يدخل في مرحلة الركود.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

أظهرت بيانات اليوم الاثنين تراجع ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مع تراجع التفاؤل إلى أدنى مستوى منذ أبريل حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص القدرة على تحمل التكاليف للمشترين المحتملين.

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