21 دولة تتخلى رسميًا عن الدولار.. ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية الأخضر

وافقت 21 دولة رسميًا على التخلص من الدولار الأمريكي في عام 2023، وتطرح مجموعة بريكس وكتلة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عملاتها المحلية، متجاوزة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، مؤخرًا عن سبب سعي دول مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا ودول أخرى إلى إنهاء اعتمادها على الدولار الأمريكي.

وأوضح ماسك أن السياسة الخارجية الأمريكية أحادية الجانب إلى حد كبير، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف اقتصادات البلدان النامية.

وقال إن استبداد الحكومة الأمريكية هو ما يجعل دول مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتخلى عن الدولار الأمريكي.

ووفقا لـ ماسك، فإن الولايات المتحدة تعاقب الدول النامية من خلال العقوبات، وهي تنتقم بالتخلي عن الدولار الأمريكي. وهذا من شأنه أن يضع الولايات المتحدة تحت وطأة الضغوط، حيث لن يكون لديها سوى وسائل أقل لتمويل عجزها في الأمد البعيد.

وكتب ماسك في تعليق على منصة “إكس”: “مسألة خطيرة.. لقد كانت السياسة الأمريكية متشددة للغاية، مما جعل الدول ترغب في التخلص من الدولار الأمريكي ”.

وأضاف أن تضخم الواردات في الولايات المتحدة هو سبب آخر وراء إنهاء الدول اعتمادها على الدولار الأمريكي.

وتابع: “إلى جانب الإنفاق الحكومي الزائد، الذي يجبر الدول الأخرى على استيعاب جزء كبير من التضخم لدينا”.