بعد مفاجأة الفيدرالي.. ارتفاع الدولار عالميا وتراجع غير مسبوق لأسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن ترك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي دون تغيير، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة العام المقبل مما تسبب في ارتفاع حاد لـ الدولار الأمريكي.

وحسب “رويترز”، دفع ارتفاع الدولار الأمريكي أسعار الذهب إلى انخفاض حاد يوم الخميس حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5٪ إلى 105.67، وهو أعلى مستوى له في أكثر من ستة أشهر.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها خلال ستة أيام بنسبة 0.6% مسجلة 1,918.50 دولارًا.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء إلى أنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول بعد أن رفع على الأرجح زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام مما ساعد على إثارة ارتفاع في الدولار الأمريكي، وهو أمر محسوس في الأسواق العالمية.

وقال كريج إرلام، كبير محللي السوق في أواندا : “لم يثبت أن قبضة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة تحظى بشعبية كبيرة لدى المضاربين على ارتفاع الذهب على الرغم من بعض التفاؤل الواضح قبل الإصدار”.

وأضاف: “ارتفع الذهب نحو 1950 دولارا في الفترة التي سبقت القرار، تماشيا مع أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يعيد كل مكاسب اليوم السابقة للإصدار وينهيها في المنطقة الحمراء".