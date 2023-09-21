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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

دولارات
دولارات

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 18 - 12 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.65 جنيه للشراء و 32.89 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.75 جنيه للشراء، و33.01 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.98 جنيه للشراء، 33.10 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 15 - 11 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.83 جنيه للشراء و38.11 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.96 جنيه للشراء، و 38.23 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.12 جنيه للشراء 38.25 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.95 جنيه للشراء و 99.93 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

اليوم.. تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة


ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها اليوم الخميس.


وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعهـا الماضي الذي انعقد في 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

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