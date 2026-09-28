إزالة 953 حالة بالمرحلة الأولى.. المنيا تواصل التصدي للتعديات ضمن الموجة 30

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت في 26 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 16 أكتوبر المقبل، مشددًا على مواصلة التصدي الفوري للتعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وإنفاذ القانون دون تهاون.

ووجه المحافظ الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات الميدانية، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، ومنع عودة المخالفات التي تمت إزالتها.

واستعرض اللواء كدواني نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ30، التي نُفذت خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 18 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن إزالة 953 حالة تعدٍ ومخالفة، تضمنت 269 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و407 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة 277 حالة من المتغيرات المكانية التي تم رصدها والتعامل معها على الفور.

حماية أملاك الدولة

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة موقف التنفيذ من خلال الربط المباشر مع الوحدات المحلية بالمراكز التسعة، للوقوف على معدلات الإنجاز أولًا بأول، والتعامل مع أي معوقات ميدانية، وضمان تحقيق المستهدف من أعمال المرحلة الثانية، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الشعب، وترسيخ سيادة القانون.

