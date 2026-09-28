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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة وتحرير 10 محاضر بالمنيا

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
ايمن رياض

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ومنتجاتها خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 1581.8 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وتحرير 10 محاضر للمخالفات.

وتنوعت المضبوطات بين 71 كجم لحوم بلدية، و5.5 كجم كبدة مجمدة، و37 كجم مصنعات، و164 كجم لحوم مجمدة، و1292 كجم دواجن، و12.3 كجم رؤوس وأحشاء.

وأفادت المديرية بأن المضبوطات شملت 101.5 كجم من المنتجات الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 7 محاضر، مقابل 1490.3 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر بشأنها، بينما لم يتم سحب أي عينات خلال الفترة المشار إليها

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