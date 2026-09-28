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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء: السياحة نشاط اقتصادي متكامل وليست مجرد "نشاط ريعي"

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء
محمد الاسكندرانى

قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن السياحة تُعد نشاطًا اقتصاديًا متكاملًا، وليست مجرد نشاط ريعي، مشيرًا إلى قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

وأوضح عيسى في منتدى الأهرام للسياحة المصرية، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة، وفي مقدمتها التاريخ والحضارة، إلى جانب ما تتمتع به من موارد ومقومات تجعلها مقصدًا سياحيًا متميزًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في امتلاك المقومات السياحية فقط، وإنما في القدرة على تحويل هذا التنوع إلى قدرة تنافسية تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية وتجذب المزيد من الاستثمارات والسائحين.

منتدى الأهرام للسياحة المصرية

 

ويأتي إطلاق منتدى الأهرام للسياحة المصرية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة، والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها، وفي مقدمتها الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسة لطرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية للقطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى تحت عنوان «السياحة المصرية: من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية»، في ضوء ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع لا يُضاهى في المقومات والمنتجات السياحية، وما يشهده القطاع من نمو في الحركة السياحية الوافدة، بما يفتح المجال أمام مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من هذا التنوع وتحويله إلى عنصر رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويتضمن المنتدى ست جلسات نقاشية متخصصة، تجمع صناع القرار وممثلي القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة السياحة، وطرح رؤى وحلول عملية تدعم نمو القطاع واستدامته وترفع من تنافسية المقصد المصري على المستوى الدولي.

وتتناول الجلسات عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها تحويل تنوع المقومات والمنتجات السياحية إلى ميزة تنافسية وفرص استثمارية، وتنمية العنصر البشري والارتقاء بجودة الخدمات والتجربة السياحية، وتعزيز الربط الجوي وتطوير المطارات وسهولة الوصول إلى المقاصد السياحية، إلى جانب سبل إطالة موسم السياحة الشاطئية وتنويع تجاربها، واستكشاف فرص النمو والاستثمار في المقاصد والأنماط السياحية الجديدة، فضلًا عن صناعة الصورة الذهنية للمقصد المصري وتعزيز حضوره وتنافسيته عالميًا.

الدكتور حسين عيسى منتدى الأهرام للسياحة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية مصر السياحة

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