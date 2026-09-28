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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. تسليم 18 مدرسة جديدة واستمرار العمل في 56 مشروعا بـ 2 مليار جنيه

محافظ المنيا خلال تفقده مدارس المحافظة
محافظ المنيا خلال تفقده مدارس المحافظة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بقطاع التعليم وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن زيارة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمحافظة ومتابعته الميدانية لانتظام العملية التعليمية، تعكس حرص الدولة على الوقوف على احتياجات الميدان ووضع حلول عملية لخفض الكثافات الطلابية والقضاء تدريجيًا على الفترات المسائية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية لأبنائنا الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن خفض الكثافات الطلابية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن التوسع في إنشاء المدارس وتطويرها لا يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية فقط، وإنما يسهم في تحقيق توزيع جغرافي أكثر عدالة للخدمات التعليمية، وتحسين بيئة التعلم، وإتاحة مساحة أكبر أمام المعلمين لتطبيق أساليب التعليم الحديثة والتفاعلية، بما يدعم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي هذا السياق، أعلن المحافظ الانتهاء من تسليم ودخول 18 مدرسة جديدة الخدمة خلال العام الدراسي 2026/ 2027، ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى تاريخه، بإجمالي 315 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 350 مليون جنيه، وشملت الأعمال إنشاء مدارس جديدة، وإحلالًا كليًا وجزئيًا، وتوسعات وتعلية، بمختلف مراكز المحافظة.


وضمت المشروعات مدارس العباسية والمسيد للتعليم الأساسي بمغاغة، وعزبة خليل وعزبة المتوكلين وأعطو الإعدادية وأبو الهوى للتعليم الأساسي ببني مزار، والشعب الابتدائية وسيلة الشرقية الابتدائية والسلام الابتدائية بمطاي، وخالد بن الوليد الإعدادية وعمار إدريس للتعليم الأساسي بسمالوط، والمطاهرة الشرقية الجديدة وحي القرنفل للتعليم الأساسي بالمنيا الجديدة، والنظام الابتدائية المشتركة وبني مهدي للتعليم الأساسي بالمنيا، وصلاح سالم الابتدائية بأبوقرقاص، ووحدة نزلة البرشا للتعليم الأساسي والروضة الابتدائية بملوي.

وأضاف كدواني أن العمل يتواصل حاليًا في 56 مشروعًا تعليميًا جديدًا تضم 859 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، موزعة على مراكز المحافظة بواقع 13 مدرسة بسمالوط، و12 بالمنيا، و8 ببني مزار، و6 بملوي، و5 بأبوقرقاص، و5 بديرمواس، و5 بمغاغة، ومدرسة واحدة بكل من العدوة ومطاي، إلى جانب دعم البنية الإدارية للمنظومة التعليمية من خلال تسلم مبنيين جديدين للإدارات التعليمية ببني مزار وملوي بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة ملموسة في دعم البنية التعليمية بالقرى المستهدفة، حيث تم إنشاء 100 مدرسة جديدة بإجمالي 1474 فصلًا دراسيًا وبتكلفة 587 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ116 مدرسة بتكلفة 115 مليون جنيه، بما يعزز جاهزية المدارس ويدعم حصول الطلاب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا على خدمة تعليمية لائقة.

وفيما يتعلق برفع كفاءة المنشآت القائمة، أوضح اللواء كدواني أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة لـ28 مدرسة ضمن مشروع «المدارس الآمنة» بتكلفة 90 مليون جنيه، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفل، مؤكدًا أن جهود التطوير تشمل إلى جانب الأعمال الإنشائية تعزيز اشتراطات السلامة والأمان وتجهيز المرافق، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ويحافظ على سلامة الطلاب ويدعم انتظام العملية التعليمية.

تعليم أكثر جودة 

وشدد محافظ المنيا على استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، مع توجيه الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان، وتوفير تعليم أكثر جودة وعدالة لأبناء المحافظة.

محافظ المنيا مدارس جديدة انتظام العملية التعليمية الكثافات داخل الفصول الفترات الدراسية

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