أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس 21-9-2023 بشأن أسعار الفائدة ، يعرضها صدى البلد في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

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