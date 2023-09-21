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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

صدى البلد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس 21-9-2023  بشأن أسعار الفائدة ، يعرضها صدى البلد في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

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سعر الدولار اليوم  في البنك المركزى المصرى

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزى المصرى 30.829 جنيه للشراء 30.959 جنيه للبيع  

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 30.750  30.850 جنيه للبيع، 

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبوظبى الإسلامى  30.900 جنيه للشراء و30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)   30.880 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في كريدى أجريكول 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس 30.850 جنيه للشراء  30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك البركة  30.850 جنيه للشراء  30.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في QNB الأهلي 

سعر الدولار اليوم الخميس في QNB الأهلي  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في البنك العقاري المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك العقاري المصري العربي   30.850  جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني   30.850 جنيه للشراء  30.950  جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في المصرف العربى الدولى 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع، فيما سعر الدولار اليوم الخميس في بنك المشرق 30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان  30.850 جنسه للشراء و  30.950 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك بلوم  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع فيما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في المصرف المتحد  30.850  30.950  وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 30.850  جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB)   30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في اتش اس بى سى

سعر الدولار اليوم الخميس في اتش اس بى سى HSBC  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المصرى الخليجى  30.850 جنيه للشراء 30.950 جنيه للبيع فيما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في ميد بنك ميد بنك  30.850 جنيه للشراء  30.950 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك التنمية الصناعية  30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع، كما سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلى اليونانى  30.750 جنيه للشراء 30.850 جنيه للبيع.
 

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