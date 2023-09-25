خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف مشاركة موديست نجم الأهلي في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي إف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب إعداد برنامج بدني قوي من أجل إعداد موديست خوفا من تكرارا أزمة برونو سافيو نجم الفريق السابق والذي كان يمتلك إمكانيات مميزة ولكن مستواه البدني أثر عليه سلبا.

وأضاف شبانة أن كولر طلب من خالد بيبو مدير الكرة في النادي توفير مترجم خاص للاعب وآخر يعلمه اللغة العربية حتى يتمكن من التواصل مع زملائه بالفريق.

وأضاف شبانة أن كولر متخوف من تكرار تجربة سافيو لذلك يسعى لحل جميع أزماته سريعا وحتى يشارك مع الفريق في المباريات خاصة في ظل حاجة الفريق السريعة له.