على طريقة رمضان صبحي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ازمه تجديد عقد أحمد فتوح نجم الزمالك مع الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن فتوح لديه مستحقات متاخره تقدر ب ٨ مليون جنيه وفتوح يرغب في الحصول عليها أولا ثم الحديث عن التجديد.

واضاف شوبير أن مسألة التجديد ستكون في يد المجلس المنتخب الجديد حيث أن اللجنة المؤقتة عملها تيسير الأعمال فقط مشددا على أن فتوح يرغب في مساوته بزيزو في قيمة العقد.

وتابع أن فتوح من الممكن أن يكرر تجربه رمضان صبحي نجم بيراميدز حيث أنه علي الرغم من أنه ابن من ابناء الأهلي ولكنه فضل عرض بيراميدز ورحل عن الفريق مشدداعلى أنه في عصر الاحتراف كل شىء وارد

وأضاف أن فتوح من الممكن أن يقرر الرحيل عن الزمالك بسبب مسألة التجديد.