تعليقًا على تألقه.. شوبير: إمام عاشور تمساح بـ4 عيون

أشاد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بإمام عاشور نجم الفريق عقب تألقه خلال مباراة الفريق أمس أمام سانت جورج في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن إمام عاشور لاعب كبير وأداؤه يتطور سريعا مشددا أن الأهلي تعاقد مع لاعب مثل التمساح بـ4 عيون.

وأضاف شوبير أن تألق إمام عاشور يجعلك تشعر أنه في الأهلي منذ ٦٠٠ عام مشددا أن عاشور تألق علي الرغم من كل الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية بدءا من عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني به ومرورا بخناقاته مع لاعبي الفريق.

وأضاف أن عاشور تصرف بشكل سليم حيث التزم الصمت و فاجأ الجميع بتألق لافت للنظر مشددا أنه منذ وجوده في الزمالك وهو يؤكد أنه البديل الأنسب لـ فرجاني ساسي.