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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد إحرازه هدفين بمرمي سان جورج الإثيوبي

صدى البلد

احتفل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتألقه خلال مباراة فريقه امس امام سان جورج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر حسين الشحات عدة صور له من خلال حسابه الشخصي على منصة “أكس” تويتر سابقا وعلق عليها قائلا: " الحمد الله وكفي ".

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

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