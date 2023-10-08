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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحداث مثيرة في الأهلي.. ورطة كهربا وصدمة السوبر الأفريقي وضم نجم بيراميدز

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يمر النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة بالعديد من الأحداث المثيرة على المستوي المحلي والقاري جاء أبرزها الإصابات التي تعصف بصفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء. 

ويواجه النادي الأهلي أزمة في دوري السوبر الإفريقي نظرا لعدم وفاء الشركة الإيطالية بتعهداتها قبل السفر الي تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا.

صدي البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل جدران النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة. 

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الأهلي يتعاقد مع نجم بيراميدز

 

أنهي النادي الأهلي اتفاقه مع محمد حمدى جناح نادي بيراميدز من اجل الانتقال الي صفوف القلعة الحمراء فى ميركاتو الشتاء بعد فشل مفاوضات نادي بيراميدز ومحمد حمدي لتجديد عقده.
محمد حمدي جناح نادي بيراميدز سيكون له الحق فى التوقيع لأي نادي رسميا في شهر يناير  القادم.. 
كان النادي الأهلي وضع محمد حمدي جناح نادي بيراميدز بديلا في حال عدم اتمام انتقال أحمد فتوح نجم نادي الزمالك الي صفوف المارد الأحمر.

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الشركة الإيطالية تصدم الأهلي

 

تلقي النادي الأهلي صدمة قوية من جانب الشركة الإيطالية المنظمة لبطولة دوري السوبر الأفريقي.
ويفتتح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته فى دوري السوبر الإفريقي أمام نظيره سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر الجاري. 
وجاءت صدمة النادي الأهلي بعد تتصل الشركة الإيطالية المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي من وعودها بتحمل تكاليف سفر بعثة القلعة الحمراء الي تنزانيا.
ومن المقرر أن تتحمل الشركة الإيطالية المنظمة لبطولة دوري السوبر الإفريقي 40 ألف دولار فقط على أن يتحمل النادي الأهلي الفارق البالغ قيمته 80 ألف دولار. 
وفوجئ مسؤلى النادي الأهلي بارتفاع تكاليف السفر عبر الطيران إلي تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري السوبر الإفريقي بعد ارتفاع سعر تذاكر الطيران إلي 120 ألف دولار بدلًا من 90 ألف دولار في وقت سابق.

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6 نجوم في الأهلي

 

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعبي القلعة الحمراء. 
وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عبر تصريحات له اليوم:

الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن يؤديان حاليا مرحلة جديدة من التأهيل، والثنائي في تطور مستمر للحالة الطبية والبدنية، وهي مؤشرات جيدة في إطار تجهيزهما للعودة للتدريبات الجماعية.

تابع: رامي ربيعة خضع لجراحة بسيطة لإزالة خُراج في القدم ويخضع لفحص طبي جديد غدًا السبت، للاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

أضاف: عمرو السولية ومحمود متولي خضعا لفحص طبي وقياسات بدنية مختلفة، وهناك تقدم كبير في تنفيذ البرنامج التدريبي لهما، والثنائي يقومان بتنفيذ مرحلة جديدة من التدريبات المنفردة، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

واختتم حديثه قائلا: خالد عبد الفتاح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية للجهاز ‏الفني، واللاعب خضع لأشعة جديدة  أكدت ‏تعافيه بشكل تام من إصابة الكتف.

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زيادة غرامة كهربا لصالح الزمالك

 

فشلت المفاوضات التي جرت بين محامي محمود عبد المنعم كهربا ومحامي الزمالك حول انهاء ازمة غرامة الفيفا. 
كان محامي كهربا عرض على ادارة نادي الزمالك عبر محاميه التوصل لاتفاق بمقتضاه يتم سداد غرامة الفيفا المالية بالجنيه المصري بدون دفع فوائد المبلغ.

وعقب فشل المفاوضات طلب محامي كهربا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيثيات الحكم وقام بتقديم استئناف وسداد الرسوم الخاصة بالاستئناف. عقب تقديم محامي كهربا استئناف الي الفيفا لن يتم ايقاف اللاعب تلقائيا يوم ٨ اكتوبر الجاري. 
ويواجه كهربا زيادة في غرامة الفيفا لتكون ٢ مليون و٦٠٠ ألف دولار بعدما كانت اتنين مليون و400 مليون دولار قبل تقديم الاستئناف.

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