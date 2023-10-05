الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

طفت على السطح العديد من الأزمات داخل جدران النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة جاء فى مقدمتها أزمة الرعاة فى دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

ودخل نجم النادي الأهلي السابق سيد معوض فى صدام مع ادارة القلعة الحمراء بسبب تكاليف علاج نجله عمر بعد إصابة الأخير بقطع فى الرباط الصليبي.

كما يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نجم المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا في لقاء الإسماعيلي بالدوري تنفيذا لعقوبة الإيقاق.

صدى البلد يرصد أبرز الأزمات التي تضرب النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة.

صدام بين الأهلي ونجمه السابق

دخل سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق في صدام مع مسؤلى القلعة الحمراء بسبب نجله عمر.

كان عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.



بدأت بوادر الأزمة خلال الجلسة التي جمعت بين سيد معوض ومسئولي النادي الأهلي وطلب خلالها سفر نجله للنمسا من أجل الخضوع للجراحة.



الأزمة اشتعلت عندما عندما اشترط النادي الأهلي توقيع عمر سيد معوض على عقود جديدة أولا وبعدها يحصل على الموافقة على تحمل تكاليف الجراحة في النمسا.



الأمر الذى دفع سيد معوض إلي رفض توقيع نجله عمر على عقد مع النادي خشية عدم موافقة النادي الأهلي عقب التوقيع على عقود جديدة على رحيله في ظل إمتلاكه عدد من العروض الأوروبية خاصة من أحد الأندية الاسبانية.



سيد معوض من جانبه قرر عدم الرضوخ الي مطالب النادي الأهلي والتكفل بقيمة سفر نجله عنر وخضوعه للجراحة في النمسا.



كما قرر سيد معوض بتأهيل نجله عمر عقب اجراءه عملية جراحية بسبب اصابته بقطع فى الرباط الصليبي في قطر.

أزمة رعاة داخل الأهلي





نشبت أزمة خلال الساعات الماضية داخل جدران النادي الأهلي بسبب رعاية قميص المارد الأحمر في دوري السوبر الإفريقي ومونديال الأندية .

ويفتتح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته فى دوري السوبر الإفريقي أمام سيمبا التنزاني.

بدأت بوادر الأزمة عندما أخطرت الشركة الراعية للنادي الأهلي الرئيسية برفض وجود أي راعي آخر على قميص الفريق في دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.



ومنتخب الشركة الراعية النادي الأهلي ما يثبت في العقد بأن الشركة يحق لها التواجد في كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية.



وسادت حال من الاستياء داخل جدران النادي الأهلي فى ظل رغبة مجلس الإدارة في التعاقد مع راعي خاص في البطولتين وتسويق قميص الفريق بشكل خاص في البطولتين.



وقوبلت رغبة النادي الأهلي في وجود رعاة آخرين على قميص الشياطين الحمر بمونديال الأندية ودوري السوبر الإفريقي بالرفض من جانب إدارة الشركة الراعية.

كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي





وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المهاجم صلاح محسن على قائمة الراحلين عن المارد الأحمر فى قادم الأيام.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي : صلاح محسن قبل عودته من الإعارة بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا تحفظ كولر على عودته مجددا.



استطرد: كولر لم يرغب فى عودة صلاح محسن لقيادة هجوم النادي الأهلي لكن لجنه التخطيط أعادته نظرا لرحيل محمد شريف الي نادي الخليج السعودي الي جانب عدم التعاقد حينها مع مهاجم أجنبي قبل ضم الفرنسي انتوني موديست.



شدد على أن كولر طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر على أن يرحل صلاح محسن في انتقالات يناير نظرا لعدم قناعته بقيادة هجوم الشياطين الحمر.



نجم الأهلي يغيب عن لقاء الإسماعيلي



يغيب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي عن مباراة المارد الأحمر والإسماعيلي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



يأتي غياب كهربا عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بسبب الإيقاف للاعب في مباريات الدوري 6 مباريات بقرار من لجنة التظلمات بعد ازمة نجم القلعة الحمراء في مباراة الزمالك.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي نهائي كأس مصر بثلاثية التونسي على معلول والفرنسي انتوني موديست وإمام عاشور .



وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.