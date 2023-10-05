عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

النادي الأهلي
النادي الأهلي

طفت على السطح العديد من الأزمات داخل جدران النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة جاء فى مقدمتها أزمة الرعاة فى دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية. 

ودخل نجم النادي الأهلي السابق سيد معوض فى صدام مع ادارة القلعة الحمراء بسبب تكاليف علاج نجله عمر بعد إصابة الأخير بقطع فى الرباط الصليبي.

كما يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نجم المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا في لقاء الإسماعيلي بالدوري تنفيذا لعقوبة الإيقاق. 

صدى البلد يرصد أبرز الأزمات التي تضرب النادي الأهلي خلال الآونة الأخيرة. 

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

صدام بين الأهلي ونجمه السابق 

 

دخل سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق في صدام مع مسؤلى القلعة الحمراء بسبب نجله عمر.
كان عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.


بدأت بوادر الأزمة خلال الجلسة التي جمعت بين سيد معوض ومسئولي النادي الأهلي وطلب خلالها سفر نجله للنمسا من أجل الخضوع للجراحة.


الأزمة اشتعلت عندما عندما اشترط النادي الأهلي توقيع عمر سيد معوض على عقود جديدة أولا وبعدها يحصل على الموافقة على تحمل تكاليف الجراحة في النمسا.


الأمر الذى دفع سيد معوض إلي رفض توقيع نجله عمر على عقد مع النادي خشية عدم موافقة النادي الأهلي عقب التوقيع على عقود جديدة على رحيله في ظل إمتلاكه عدد من العروض الأوروبية خاصة من أحد الأندية الاسبانية. 


سيد معوض من جانبه قرر عدم الرضوخ الي مطالب النادي الأهلي والتكفل بقيمة سفر نجله عنر وخضوعه للجراحة في النمسا.


كما قرر سيد معوض بتأهيل نجله عمر عقب اجراءه عملية جراحية بسبب اصابته بقطع فى الرباط الصليبي في قطر.

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

أزمة رعاة داخل الأهلي 


 

نشبت أزمة خلال الساعات الماضية داخل جدران النادي الأهلي بسبب رعاية قميص المارد الأحمر في دوري السوبر الإفريقي ومونديال الأندية .

ويفتتح النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته فى دوري السوبر الإفريقي أمام سيمبا التنزاني.
بدأت بوادر الأزمة عندما أخطرت الشركة الراعية للنادي الأهلي الرئيسية برفض وجود أي راعي آخر على قميص الفريق في دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية. 


ومنتخب الشركة الراعية النادي الأهلي ما يثبت في العقد بأن الشركة يحق لها التواجد في كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية.


وسادت حال من الاستياء داخل جدران النادي الأهلي فى ظل رغبة مجلس الإدارة في التعاقد مع راعي خاص في البطولتين وتسويق قميص الفريق بشكل خاص في البطولتين.


وقوبلت رغبة النادي الأهلي في وجود رعاة آخرين على قميص الشياطين الحمر بمونديال الأندية ودوري السوبر الإفريقي بالرفض من جانب إدارة الشركة الراعية.

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي 

 

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المهاجم صلاح محسن على قائمة الراحلين عن المارد الأحمر فى قادم الأيام. 

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي : صلاح محسن قبل عودته من الإعارة بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا تحفظ كولر على عودته مجددا.


استطرد: كولر لم يرغب فى عودة صلاح محسن لقيادة هجوم النادي الأهلي لكن لجنه التخطيط أعادته نظرا لرحيل محمد شريف الي نادي الخليج السعودي الي جانب عدم التعاقد حينها مع مهاجم أجنبي قبل ضم الفرنسي انتوني موديست.


شدد على أن كولر طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر على أن يرحل صلاح محسن في انتقالات يناير نظرا لعدم قناعته بقيادة هجوم الشياطين الحمر.

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

الأزمات تتوالي| لشبونة يصدم الزمالك.. قلق من رحيل أوسوريو.. والإطاحة بحارس الفريق


نجم الأهلي يغيب عن لقاء الإسماعيلي
 

 

يغيب محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي عن مباراة المارد الأحمر والإسماعيلي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


يأتي غياب كهربا عن مباراة الأهلي والإسماعيلي بسبب الإيقاف للاعب في مباريات الدوري 6 مباريات بقرار من لجنة التظلمات بعد ازمة نجم القلعة الحمراء في مباراة الزمالك.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي نهائي كأس مصر بثلاثية التونسي على معلول والفرنسي انتوني موديست وإمام عاشور .


وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

الأهلى دوري السوبر الإفريقي كولر كهربا الاسماعيلي صلاح محسن الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

موضوعات متعلقة

رفض عرض الأهلي.. تفاصيل مثيرة بمفاوضات الزمالك لتجديد عقد أحمد فتوح

كولر يتحدى: موديست لن يغير طريقة لعب الأهلي ويكشف كواليس الفوز أمام انبي

ترشيحاتنا

بسبب إنبي | فيديو مثير من كهربا بـ رسالة لـ موديست

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من سيول مرسى مطروح

مبلغ ضخم.. حملة ترامب الرئاسية تكشف عن جحم التبرعات

البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ