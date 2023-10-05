إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

تلقي نادي الزمالك العديد من الصدمات خلال الساعات الماضية جاء أبرزها رفض جديد من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء.

كما رفض أحمد فتوح مفاوضات النادي الأهلي للانضمام الي القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء.

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني ثنائي نادي الزمالك من معسكر شهر اكتوبر الجاري الذى يتخلله خوض وديتي زامبيا والجزائر.

صدى البلد يسلط الضوء على على أبرز الصدمات التي واجهت نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

أحمد فتوح يرفض عرض الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق تفاصيل جديدة في ملف تجديد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومفاوضات النادي الأهلي لضم اللاعب فى انتقالات اللاعبين خلال شهر يناير القادم.

وأثار أحمد فتوح نجم نادي الزمالك الجدل حول مصير تجديد عقده مع القلعة البيضاء وسط أنباء قوية حول مفاوضات النادي الأهلي لضم اللاعب.

وقال إسلام صادق عبر تصريحات تليفزيونية: “أحمد فتوح ووكيله جلسا مع رجال أعمال أهلاوية ومسئولين في النادي الأهلي وعرضوا عليه التوقيع لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه، ولو وقع هياخد عربية هدية مقابل 5 ملايين جنيه ودا الكلام إللي اتقال نصا”.

وتابع إسلام صادق: “ورغم ذلك رفض أحمد فتوح نجم نادي الزمالك التوقيع وطلب الانتظار ، وقال مش هقدر أخد أي قرار إلا لما أشوف موقف نادي الزمالك”.

وأضاف الإعلامي إسلام صادق: "أحمد يحيي وكيل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة في القلعة البيضاء وحضر الجلسة صديق أحمد فتوح صاحب معرض سيارات وكان فتوح مديون له بمبلغ 15 مليون جنية وكان بيشوف بنفسه المفاوضات علشان ياخد فلوسه ودا اتفاق بينهم'.

واستطرد إسلام صادق: “المفاوضات اللي تمت مع أحمد فتوح من جانب الزمالك تضمنت التوقيع لمدة سنتين مقابل 15 مليون جنيه، ولو 3 سنين 13 في الموسم الأول وبعدين 14 وبعدين 15 مليوناً”.

وواصل إسلام صادق: “الطلب الأهم للاعب الزمالك أحمد فتوح طلب 30 مليون جنيه كمنحة وقت التوقيع ، لأنه هياخد جزءًا منها يسدد المديونيات إللي عليه”.

وزاد إسلام صادق: “حسب معلومات مؤكدة رجل أعمال زملكاوي وعد أحمد فتوح 30 مليون جنيه وقد يتم التوقيع خلال أيام والإعلان قد يكون خلال أيام وقبل الانتخابات”.

واختتم حديثه قائلا: “رجل الأعمال دا مش بيظهر نهائى في الإعلام ومش هقول اسماء علشان معملش دعاية لحد ، هي دي التفاصيل الكاملة والملف سينتهي خلال أيام”.

فيتوريا يستبعد ثنائي الزمالك بوديتي زامبيا والجزائر

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني استبعاد ثنائي الزمالك محمد صبحي وحسام عبد المجيد من مباراتي الجزائر وزامبيا الوديتين.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال شهر اكتوبر الجاري منتخبي زامبيا والجزائر وديا فى مدينة أبوظبي.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2024.

جاء قرار البرتغالي روي فيتوريا استبعاد ثنائي الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد صبحي حارس المرمي من وديتي زامبيا والجزائر نظرا لتراجع مستوي أداء اللاعبين خلال مباريات الزمالك الأخيرة الي جانب عدم انضباط مدافع الفارس الأبيض وتغريمه ماليا.



لشبونة يصدم الزمالك من جديد

تلقت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني صدمة من جانب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فرض غرامة مالية على نادى الزمالك والتى تُقدر بـ1.5 مليون دولار بسبب انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق إلى القلعة البيضاء.

ورفض مسؤولى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي رفضوا أى محاولة لتقسيط غرامة شيكابالا للمرة الثانية .

وأرسلت اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني خطابًا رسميًا إلى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل إجراء محاولة أخيرة لتقسيط المبلغ المستحق للنادى البرتغالي أملًا فى رفع إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ،لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.



استبعاد الزمالك من السوبر المصري

استبعد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام نادي انبي من قائمة الأندية المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر اقامتها بالإمارات.

جاء ذلك بعد خسارة فريق انبي بثلاثية نظيفة أمام النادي الأهلي فى نصف نهائي كأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اعتماد مشاركة فريق مودرن فيوتشر ضمن قائمة الأندية المشاركة في بطولة السوبر المصري.

اعتماد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اختيار فريق مودرن فيوتشر للمشاركة في كأس السوبر المصري ليحل بديلا للزمالك بعد استبعاده اثر اعتذاره عن المشاركة في النسخة الأخيرة.

وجاءت قائمة الأندية المشاركة في بطولة السوبر المصري على النحو التالي.

الأهلي بطل الدوري

بيراميدز ثان الدوري

سيراميكا بطل كأس الرابطة

فيوتشر رابع الدوري