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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

فريق الأهلي - أرشيفية
فريق الأهلي - أرشيفية

فجر شريف حازم، مدافع النادي الأهلي السابق، مفاجأة صادمة بشأن انضمامه إلى القلعة الحمراء عام 2014.

وانتشر مصطلح جديد في كرة القدم المصرية يُعرف بـ"الكوبري"، وهو انتقال لاعب من أحد أندية الدوري  المصري إلى دوري أجنبي، بهدف تسهيل عودته إلى نادٍ آخر في مصر، بعد فترة قصيرة من احترافه.

وقال شريف حازم في تصريحات  لبرنامج “جول كاست” الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحمن مجدي على موقع “يوتيوب”: “انتقالي إلى نادي أسيريسكا السويدي كان كوبري للانضمام إلى النادي الأهلي”.

وأضاف: “كنت أريد الانضمام إلى الأهلي خلال فترة تواجدي في سموحة، وأعلم أن الأهلي لو دخل في مفاوضات هيتطلب رقم كبير جدا، لذلك انضممت إلى النادي السويدي مقابل 50 ألف دولار”.

وتابع:" دفعت للنادي السويدي مليون وشوية عشان يعملوا الحركة دي، لأنني حرقت لهم مكان في القائمة".

الأهلى النادي الأهلي شريف حازم الدوري المصري أسيريسكا السويدي

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