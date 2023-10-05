أوسوريو يستقر على استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلي

اعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على استمرار محمد عواد في مباراة البنك الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : خاص.. أوسوريو يستقر على استمرار محمد عواد في مباراة البنك الأهلي السبت المقبل

وأدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد و محمد صبحي و عبدالرحمن نفاد و معاذ علاء، فقرة تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقام الحراس بأداء بعض الجوانب الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس .

وحرص عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.