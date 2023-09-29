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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

نادي الزمالك
نادي الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة داخل جدران نادي الزمالك جاء في مقدمتها استبعاده من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري. 

كما شهدت القلعة البيضاء توقيع نجم الزمالك لكرة الطائرة عقد الانضمام إلي صفوف النادي الأهلي. 

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل نادي الزمالك فى الآونة الأخيرة.

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تفاصيل صفقة اتحاد الكرة والزمالك

 

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن شكوي نادي الزمالك ضد أمين عمر حكم مباراة الفارس الأبيض والمقاولون العرب.


قال المصدر ذاته ان اتحاد الكرة لم يحسم بعد الفصل فى شكوي الزمالك ضد أمين عمر فى الاخطاء التحكيمية خلال لقاء المقاولون العرب.


أضاف: عامر حسين لدى ظهوره عبر الفضائيات ألمح إلي إمكانية اتخاذ قرار بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بعد الاطلاع على تقرير أمين عمر حكم اللقاء ودراسة كافة الملابسات المحيطة بواقعة ركلة الجزاء. 


استطرد: تلوح فى الافق صفقة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة بمقتضاها يتم اصدار قرار بإعادة مباراة المقاولون العرب خاصة بعد خروج البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام والتأكيد على أحقية الفارس الأبيض في الحصول على ركلة جزاء ضد المقاولون العرب.


وواصل: الصفقة تتضمن ايضا فى مقابل اصدار قرار بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب سيكون استبعاد الفارس الأبيض من دوري السوبر المصري خشية انسحاب النادي الأهلي على الا يقوم نادي الزمالك بالاعتراض على قرار الاستبعاد .


أكمل: نادي الزمالك لم يتخذ أي رد فعل بعد اعلان عامر حسين رئيس إدارة المسابقات وعضو اتحاد الكرة استبعاد الفارس الأبيض من دوري السوبر المصري.

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مجلس أبو ظبي ينفي استبعاد الزمالك من السوبر  
 

نفى مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقه مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري.


وذكرت تقارير إعلامية ان مجلس ابو ظبي الرياضي أي تدخل من جانبه لاستبعاد نادي الزمالك من المشاركة ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.


وشددت التقارير الإعلامية على ان مجلس ابوظبي وقع اتفاقا فقط مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة 4 أندية في بطولة السوبر المصري دون تحديد فرق بعينها او استبعاد نادي الزمالك.
اشارت الي ان مجلس ابو ظبي الرياضي اكد على أن اختيار الفرق المشاركة في بطولة السوبر المصري متروك لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

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الأهلي يخطف نجم الزمالك 

 

وقع نجم نادي الزمالك، على عقود الانتقال إلي النادي الأهلي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، خلال الساعات الماضية.

وحصل النادي الأهلي على توقيع سيف عابد لاعب طائرة الزمالك، ويتبقي الإعلان عن الصفقة خلال 24 ساعة خصوصًا أن الأهلي قام بقيد اللاعب في قائمته بالاتحاد المصري للكرة الطائرة.

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