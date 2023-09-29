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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد استبعاده.. طريقة وحيدة تمكن الزمالك من المشاركة في كأس السوبر المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن طريقة وحيدة تمكن نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المزمع اقامتها في الإمارات خلال شهر ديسمبر القادم. 

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات تليفزيونية : “نسقنا مع مجلس أبو ظبي من البداية على أن السوبر يقام بدون الزمالك، بعد إعتذاره عن البطولة الماضية”.

قال المصدر ذاته: نادي الزمالك يمكنه اللجوء إلي سلك السبل القانونية عبر لجان اتحاد الكرة من أجل الاعتراض على قرار الاقصاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف: يمكن لنادي الزمالك تصعيد أزمة استبعاده الفريق الأول من بطولة السوبر المصري للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة من أجل الاعتراض على قرار منعه من المشاركة في كأس السوبر القادم .

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محمد شبانه ينفي تصريحات عامر حسين بشأن الزمالك 
 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس أبوظبي الرياضي لم يتدخل مطلقا في مسألة مشاركة نادي الزمالك من عدمه في بطولة كأس السوبر للأبطال، مشيرًا إلى أنه يقوم بتنظيم الأحداث والبطولات المصرية دون النظر إلى أسماء الفرق المشاركة.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: “مجلس أبوظبي لا يتدخل نهائيا في ملف مشاركة نادٍ بعينه ولم يحدث أي مناقشات مع اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو الشركة الراعية، ولا دخل مطلقا للجانب الإماراتي في اختيار الزمالك أو عدم مشاركته بالبطولة”.

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الزمالك يواجه أرتا سولار فى إياب كأس الكونفدرالية 

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراة هامة غدا السبت في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي في القاهرة.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خسارة أمام نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية خارج الديار. 

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلي تخطي عقبة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.  

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