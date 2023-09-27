الزمالك يرفض عرض تقسيط غرامة كهربا واللاعب مهدد بالإيقاف.. تفاصيل

أعلن الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه في الراديو عن رفض اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك طلب تقسيط غرامة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي على دفعات، موضحا أنه في حال عدم دفع الغرامة كاملة سيتم ايقاف اللاعب.

وقال الغندور عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك :"الزمالك رفض التقسيط واللاعب مهدد بالإيقاف 💥🦅".

يذكر ان نادي الزمالك تقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، ضد أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، وطالب باحالة حكم المباراة إلى التحقيق، وإعادة مواجهة المقاولون العرب.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانيةمن بطولة الدوري المصري.