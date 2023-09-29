قبل مواجهة سان جورج.. قصة أغرب قرار تسبب في خسارة الأهلي أمام فريق إثيوبي

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سان جورح الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي تخطي نظيره سان جورج الإثيوبي اليوم الجمعة في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

قبل مواجهة النادي الأهلي نظيره سان جورج مساء اليوم الجمعة صدى البلد يستعرض أغرب قرار لادارة القلعة الحمراء تسبب فى الخسارة أمام فريق إثيوبي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عام 1998.

أغرب قرار فى الأهلي

التقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق البن الإثيوبي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 1998، بعد غياب الأهلي عن منصور المنافسات الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إثيوبيا، قبل أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة، ليقوم العملاق القاهري بالدفع باللاعبين غير الأساسين فى مباراة العودة بالقاهرة، خاصة وأن الفريق الأساسى كان يلعب وقتها فى البطولة العربية.

مجلس إدارة النادي الأهلي آنذاك بالاتفاق مع الجهاز الفني قرروا خوض البطولة العربية فى تونس بالفريق الاساسي فيما يشارك في مباراه البن الإثيوبي بالفريق الاحتياطي .

وحدثت المفاجأة، عندما تعادل الأهلى مع البن الإثيوبي بالقاهرة 2 / 2 ليخرج من دوري أبطال إفريقيا في كبرى مفاجآت هذه النسخة.

شارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي آنذاك في البطولة العربية عام 1998 والتي حقق فيها اللقب العربي والتي استضافها نادي الإفريقي التونسي في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 1998، بمشاركة كلا من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 3 مباريات حقق فيها اللقب بتشكيل أساسي وترك في القاهرة للقاء العودة أمام البن الأثيوبي الفريق الإحتياطي بقيادة فنية لأحمد ماهر مما كلفه الخروج الإفريقي.

وظن النادي الأهلي أن نتيجة لقاء الذهاب في أثيوبيا إنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بهدف سجله حسام حسن ولكن المفاجأة جاءت على ستاد القاهرة تعادل النادي الأهلي أمام البن بنتيجة 2/2 وودع دوري أبطال إفريقيا مبكرًا.

وشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في البطولة العربية بعدد من اللاعبين الأساسيين وهم عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى، ياسر ريان، على ماهر، فيليكس ومحمد ثابت صاروخ وأحمد كشرى ، ومحمد شرف.

في حين شارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في لقاء العودة امام البن الأثيوبي بعناصر الاحتياط : مصطفى كمال في حراسة المرمى وأحمد رجب وأحمد نخلة ورضا عبد العال وأحمد صلاح حسني وأحمد كشري ووليد صلاح الدين وأحمد سراج وسامي قمصان ومحمد شرف "الذي عاد من تونس للمشاركة في اللقاء واستكمال القائمة" وإبراهيم سعيد بقيادة المدرب العام للنادي الأهلي حينها أحمد ماهر وكان يقود الفريق الأول في تونس المدير الفني الالماني راينر تسوبيل في المباراة التي أقيمت فى نفس اليوم.