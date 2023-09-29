عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة سان جورج.. قصة أغرب قرار تسبب في خسارة الأهلي أمام فريق إثيوبي

مباراة الاهلي وسان
مباراة الاهلي وسان جورج الإثيوبي

يلتقي مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سان جورح الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي تخطي نظيره سان جورج الإثيوبي اليوم الجمعة في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

قبل مواجهة النادي الأهلي نظيره سان جورج مساء اليوم الجمعة صدى البلد يستعرض أغرب قرار لادارة القلعة الحمراء تسبب فى الخسارة أمام فريق إثيوبي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا عام 1998.

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

أغرب قرار فى الأهلي 

التقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق البن الإثيوبي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 1998، بعد غياب الأهلي عن منصور المنافسات الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إثيوبيا، قبل أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة، ليقوم العملاق القاهري بالدفع باللاعبين غير الأساسين فى مباراة العودة بالقاهرة، خاصة وأن الفريق الأساسى كان يلعب وقتها فى البطولة العربية.

مجلس إدارة النادي الأهلي آنذاك بالاتفاق  مع الجهاز الفني قرروا خوض البطولة العربية فى تونس بالفريق الاساسي فيما يشارك في مباراه البن الإثيوبي بالفريق الاحتياطي .

وحدثت المفاجأة، عندما تعادل الأهلى مع البن الإثيوبي بالقاهرة 2 / 2 ليخرج من دوري أبطال إفريقيا في كبرى مفاجآت هذه النسخة.

شارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي آنذاك في البطولة العربية عام 1998 والتي حقق فيها اللقب العربي والتي استضافها نادي الإفريقي التونسي في الفترة من 1 إلى 5 أبريل 1998، بمشاركة كلا من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وخاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 3 مباريات حقق فيها اللقب بتشكيل أساسي وترك في القاهرة للقاء العودة أمام البن الأثيوبي الفريق الإحتياطي بقيادة فنية لأحمد ماهر مما كلفه الخروج الإفريقي.

وظن النادي الأهلي أن نتيجة لقاء الذهاب في أثيوبيا إنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بهدف سجله حسام حسن ولكن المفاجأة جاءت على ستاد القاهرة تعادل النادي الأهلي أمام البن بنتيجة 2/2 وودع دوري أبطال إفريقيا مبكرًا.

وشارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في البطولة العربية بعدد من اللاعبين الأساسيين وهم عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى، ياسر ريان، على ماهر، فيليكس ومحمد ثابت صاروخ وأحمد كشرى ، ومحمد شرف.

في حين شارك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في لقاء العودة امام البن الأثيوبي بعناصر الاحتياط : مصطفى كمال في حراسة المرمى وأحمد رجب وأحمد نخلة ورضا عبد العال وأحمد صلاح حسني وأحمد كشري ووليد صلاح الدين وأحمد سراج وسامي قمصان  ومحمد شرف "الذي عاد من تونس للمشاركة في اللقاء واستكمال القائمة" وإبراهيم سعيد بقيادة المدرب العام للنادي الأهلي حينها أحمد ماهر وكان يقود الفريق الأول في تونس المدير الفني الالماني راينر تسوبيل في المباراة التي أقيمت فى نفس اليوم. 

الأهلى سان جورج دوري ابطال افريقيا كولر البن الإثيوبي البطولة العربية حسام حسن راينر تسوبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

تقريبًا كان قايل لنفسه| تعليق ناري من طليقة شريف منير بعد انفصالهما

موضوعات متعلقة

الأهلي يواجه جران دي سيل الكونغولي بمستهل مشواره في بطولة أفريقيا لسيدات اليد

الأهلي يستدرج سان جورج لحسم التأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الدينار يتراجع... أسعار العملات العربية في البنوك اليوم

مهاجم ليفانتي ليس الأول| نجوم رفضوا عروض الانضمام إلى النادي الأهلي.. أسماء مفاجأة

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

4 قرارات عاجلة.. الدولة تتحرك لدعم الشباب بدءًا بالتعليم وصولاً للمجتمع المدني

البامية بـ 32 والبصل 19 جنيها.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

منها الروسية والصينية|التعليم: تدريس لغة ثانية للمرحلة الإعدادية في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

بعد شائعات الزواج من تامر عاشور.. إطلالات تكشف أناقة وجمال نانسي نور

اليوم العالمي للقلب.. 5 فحوصات طبية تساعد في الكشف عن النوبات والسكتة

سعر فستان دنيا سمير غانم في مهرجان الفضائيات يثير ضجة| لن تتوقع

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ