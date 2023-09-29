كان لازم أمشي.. تعليق مفاجئ من محمد شريف حول رحيله عن الأهلي

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن محمد شريف، لاعب النادي الأهلي السابق، ورحيله عن صفوف المارد الأحمر في الوقت الحالي، تحت عنوان "محمد شريف عن رحيله عن الأهلي: كان لازم أمشي لأن مكنش هيبقى ليا دور".

محمد شريف يتحدث عن رحيله عن الأهلي

وقال محمد شريف، خلال تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "اللعيب" نقلتها قناة العربية، إنه فضل الرحيل عن صفوف النادي الأهلي في الفترة الحالية، إذ أن الأمر كان صعبًا للغاية عليه، ولكنه اتخذ هذا القرار، لافتا إلى أنه يفتقد النادي الأهلي كثيرًا في الوقت الحالي.

وأضاف محمد شريف: "كان لازم أمشي من النادي الأهلي، لأني كنت حاسس أن مش هيبقى ليا دور الفترة اللي جاية، فأنا في أي مكان بروح بحب أن يكون ليا دور فيه بشكل كبير مش أقعد وخلاص".

واستكمل محمد شريف، أن أقل موسم تهديفي له في النادي الأهلي كان يسجل 14 هدفا، على الرغم من قلة مشاركته مع الفريق، إذ أنه كل موسم لا يشارك بشكل أساسي ويسجل هذا الرقم من الأهداف كان سيصبح الهداف التاريخي للنادي الأهلي بعد عدد معين من السنوات.

وأشار إلى أن تواجده على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي وإشراك كهربا بشكل أساسي هي وجهة نظر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إذ أن كل مدير فني له وجهة نظر معينة، "كان نفسي أكمل جدا في النادي الأهلي، بس حسيت أن من الأفضل أني أمشي".

وعن مشاركته مع فريق الخليج السعودي عقب قائلا: "الموضوع في الأول مكنش سهل عشان الانسجام والفرقة تاخد على بعضها، ولكن بعد كده الموضوع بقا طبيعي الحمد لله".