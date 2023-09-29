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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب رحيله.. قناص الأهلي عن الانتقال للزمالك: كلمتي عقد

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، موقفه من إمكانية الانضمام لنادي الزمالك مستقبلا.

وانضم محمد شريف أحد أبرز مهاجمي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، إلى الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الأهلي في صفقة انتقال نهائي.

وقال محمد شريف في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" ردا على إمكانية الانضمام إلى الزمالك: "إذ قررت العودة للدوري المصري ستكون الألوية للنادي الأهلي، وهو ما اتفقت عليه مع أمير توفيق مدير التعاقدات قبل الرحيل للخليج".

وأضاف: "لا يوجد بند يمنع انضمامي لأي نادٍ في مصر غير الأهلي، لكن كلمتي بمثابة عقد".
واختتم:" إذ رفض الأهلي عودتي سأنظر في العروض الأخرى، لكن حاليا أضع كامل تركيزي مع الخليج السعودي".

ويمتد عقد محمد شريف مع الخليج السعودي حتى 30 يونيو 2026.

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